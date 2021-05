Einen Impftermin zu bekommen, strapaziert die Geduld vieler Anrufer. Die Praxis am Markt in Emsbüren berichtet von ausfälligen Bemerkungen.

Michael Gründel

Emsbüren. In der "Gemeinschaftspraxis am Markt" in Emsbüren laufen die Telefone wegen Corona-Impfterminen heiß. Was das Ärzteteam und die Arzthelferinnen dabei mitunter zu hören bekommen, löst bei ihnen Verärgerung aus.

Fünf Ärzte und Ärztinnen bilden die hausärztliche Gemeinschaftspraxis. Die Internistin Angela Kellermann ist eine von ihnen. "Seit Anfang April impfen wir jetzt in der Gemeinschaftspraxis gegen das Coronavirus", berichtet sie am Freitag im