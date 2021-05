Auf viele Pilger freuen sich stellvertretend für das Vorbereitungsteam (von links) Alexandra Röttering, Maria Mönch-Tegeder und Karin Schoo.

Anne Bremenkamp

Emsbüren. Mit dem Marienmonat Mai beginnt die Wallfahrtssaison. Auf einen inspirierenden Weg „ins Grüne“ machen können sich große und kleine Pilger am Pfingstmontag auch im Kirchspiel Emsbüren.

Im Wonnemonat Mai, wenn alles grünt und blüht, denken die Katholiken in besonderer Weise an die Muttergottes Maria. Denn durch sie ist neues Leben aufgeblüht in Jesus. Fünf verschiedene MarienorteIm Kirchspiel Emsbüren warten am Pfingstmon