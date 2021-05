Ab Montag besteht die Möglichkeit für einen Corona-Schnelltest im Sportheim von Concordia Emsbüren. Vorsitzender Norbert Verst dankte Apothekerin Anne Bußmann und ihrem Ehemann Heinz Bußmann für deren Unterstützung (von links).

Hubert Silies

Emsbüren. In Emsbüren wird am kommenden Montag ein weiteres Corona-Testzentrum geöffnet. Dass es sich im "Haus Concordia" am Sportzentrum befindet, hat zwei Gründe.

"Testzentrum Concordia Emsbüren" werde es heißen, sagte Vorsitzender Norbert Verst. Er dankte Anne und Heinz Bußmann von der Markt-Apotheke in Emsbüren für deren organisatorische und fachliche Unterstützung. Ohne diese wäre ein so