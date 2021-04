Letzte Arbeiten sind noch im Gange. Der Umzug der Gemeindeverwaltung Emsbüren ins neue Rathaus beginnt.

Gemeinde Emsbüren

Emsbüren. Nach fast fünf Jahrzehnten am alten Standort Markt 18 zieht die Gemeindeverwaltung Emsbüren in den nächsten zwei Wochen in das neue Rathausgebäude neben dem Feuerwehrhaus Emsbüren.

Der Umzug ist in vollem Gange, die ersten Büros sind bereits geleert. In der Zeit bis zum 30. April 2021 kann es sporadisch zu Einschränkungen der Erreichbarkeit kommen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Alle Anfragen würden trotz laufendem