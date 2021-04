Suchen, Finden und Rätseln: Die von VVV und Gemeinde entwickelte kleine Emsbüren-Entdecker-Tour startet am 19. April. Auf viele entdeckungsfreudige Mitmacher freuen sich v. l. Marina Blakemore, Bernhard Overberg und Hildegard Siemer.

Anne Bremenkamp

Emsbüren. In der Corona-Zeit sind Touren und Ziele in der Region sehr gefragt: Großen Spaß für Familien garantiert jetzt neu aufgelegte "kleine Emsbüren-Entdecker-Tour".

Suchen, Finden und Rätseln: Wenn der Löwe brüllt, "bei Pastor sine Koh" ein Wort aus der Strophe gefallen ist, grüne Hüpfer den Herzog und seinen Kumpan am Brunnen besuchen, das „stille Örtchen“ am Schafstall ein Geheimnis in sich trägt, da