DRK bietet ab nächste Woche Corona-Schnelltests in Emsbüren-Elbergen an

Startklar für Schnelltests am neuen Testzentrum: Jens Staelberg, Klaus Hemme, Heinz Humbert, Maria Anna Bußmann, Christian Humbert und Heinrich Bußmann.

Gemeinde Emsbüren

Emsbüren. Das Angebot an Corona-Schnelltests in der Gemeinde Emsbüren wird ausgeweitet. Kostenlose Schnelltests gibt es ab Montag, 12. April, auch beim DRK-Heim in Elbergen.

Einer Mitteilung der Gemeinde zufolge ist die Nachfrage nach Corona–Tests innerhalb der Gemeinde Emsbüren nach wie vor hoch. Bislang konnte ein kostenloser Schnelltest im Gemeindegebiet ausschließlich bei der Markt-Apotheke von montags bis