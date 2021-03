Tests negativ: Keine weiteren Corona-Fälle in Kindergarten und Schule in Emsbüren

"Alles soll wieder normal sein": Dies wünschen sich nicht nur viele Kita-Kinder. Nach einer Coronainfektion in der Kita St. Franziskus in Emsbüren sind aber zumindest alle weiteren Tests negativ ausgefallen.

dpa / Frank Rumpenhorst

Emsbüren. Aufatmen in Emsbüren: Nach den zwei Corona-Fällen in der Kita St. Franziskus und der Joseph-Tiesmeyer-Grundschule in Emsbüren sind vorerst keine weiteren Kinder und Lehrer betroffen.

Nach dem positiven Test in der Kindertagesstätte St. Franziskus war die Gruppe vorerst geschlossen worden. „Das gesamte Personal der Kita ist anschließend getestet worden, alle Tests waren negativ“, hatte Klaus Hemme, allgemeiner Vertr