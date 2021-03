Bürgermeisterwahl in Emsbüren: 100 Prozent für Markus Silies als CDU-Kandidat

Kandidiert für die CDU in Emsbüren um das Bürgermeisteramt: Markus Silies.

Thomas Pertz

Emsbüren. Markus Silies heißt der CDU-Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Emsbüren. Bei seiner Nominierung am Mittwochabend umriss er, wie er als Nachfolger von Bernhard Overberg agieren will.

Silies erhielt alle 39 Stimmen der Mitglieder, die an der Veranstaltung im Saal Evering teilgenommen hatten. Zu den Gratulanten gehörten auch Landrat Marc-André Burgdorf und der Lingener CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner.Dass der Saa