Strommasten statt Erdkabel in Elbergen? Das ärgert die Anwohner.

Julian Stratenschulte/dpa

Emsbüren. Um Windstrom an den Niederrhein zu transportieren, baut Amprion eine Höchstspannungsleitung. Diese durchläuft Elbergen – doch anders als zunächst geplant. Anwohner wie Hubert Roling sind sauer.

Die 380kV-Leitung, die von Dörpen in Niedersachsen bis nach Wesel in Nordrhein-Westfalen verläuft, umfasst eine Strecke von 180 Kilometern und ist in Teilen fertiggestellt. 50 Kilometer stehen in Niedersachsen noch aus. Die veränderten Plan