Raubüberfall auf Tankstelle in Emsbüren



Gerd Schade

Emsbüren. Am frühen Samstagmorgen, 20. Februar 2021, haben unbekannte Täter eine Tankstelle an der Paxtonstraße in Emsbüren überfallen.

Wie die Polizei weiter mitteilt betrat betrat ein Täter gegen 05.30 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellte mit einer Waffe. Zwei weitere Unbekannte warteten derweil auf dem Tankstellengelände. Nachdem das Opfer dem Täter Ba