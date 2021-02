Ärger über Schneeberge auf Behindertenparkplätzen in Emsbüren

Die komplette Fläche des Behindertenparkplatzes ist mit einem Schneeberg bedeckt.

Foto: Privat

Emsbüren. Mit viel Eifer werden in Lingen und dem südlichen Emsland Straßen und Wege vom Schnee befreit. Nicht immer mit zufrieden stellendem Ergebnis, wie Beispiele aus Emsbüren deutlich zeigen.

Eine Emsbürenerin meldete sich am Montagnachmittag telefonisch in der Redaktion und schickte gleich Fotos von den Ergebnissen solcher Schneeräumaktionen. Eine Aufnahme zeigt den Bereich am Dahlhok im Ort, der andere eine Fläche vor dem