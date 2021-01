Feuer in Holzgarage in Emsbüren ausgebrochen

In Emsbüren ist eine Holzgarage in Brand geraten. (Symbolbild)

Patrick Pleul/dpa

Emsbüren. Ein Feuer ist am Donnerstagabend in einer Holzgarage in Emsbüren ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, die Einsatzkräfte sind für Nachlöscharbeiten weiterhin vor Ort.

Das gab die Polizei am Donnerstagabend bekannt. Demnach brach das Feuer im Ortsteil Berge etwa gegen 20.24 Uhr aus. Der hölzerne Unterstand sei komplett abgebrannt, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das Fe