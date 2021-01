Feuer in Emsbüren: Schuppen am Richters Esch brennt komplett aus

Direkt an die Hinterseite der Garage war ein Holzschuppen, in dem sich Brennholz und Gartengeräte befanden, aus unbekannter Ursache in Brand geraten.

Hermann Bojer

Emsbüren. Ein Feuer ist am Donnerstagabend in einer Holzgarage in Emsbüren ausgebrochen. Der Schuppen in der Straße Richters Esch brannte vollständig nieder.

Die Feuerwehr Emsbüren war um 20.24 Uhr in die Straße Richters Esch gerufen worden. Schon von Weitem waren die Flammen zu sehen.In dem Schuppen, der sich in einer dichten Bebauung in unmittelbarer Nähe zu drei Wohnhäusern befand, befanden s