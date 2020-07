Emsbüren. Nach 42 Jahren Tätigkeit an der Musikschule des Emslandes ist der Musikpädagoge, Komponist und Dirigent Bernhard Gortheil aus Emsbüren in den Ruhestand gewechselt. Zudem fungierte er 25 Jahre lang als Leiter der Bezirksstelle-Süd für die Gemeinden Emsbüren, Spelle und Salzbergen.

