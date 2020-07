Land fördert für Sanierung von Turnhallen in Emsbüren und Lohne

Zur Freude des Emsbürener Bürgermeisters Bernhard Overberg, des CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner und des stellvertretenden Verwaltungschefs Klaus Hemme fördert das Land Niedersachsen die Sanierung der Turnhalle an der Waldschule im Ortsteil Leschede mit 90.000 Euro.

CDU-Kreisverband Lingen

Emsbüren. Vom Sportstättensanierungsprogramm des Landes Niedersachsen mit einer Gesamthöhe von bis zu 100 Millionen Euro in den Jahren 2019-2023 profitiert auch die Gemeinde Emsbüren. Diese kann nun mit Unterstützung vom Land in Höhe von rund 90.000 Euro für die Sanierung der Turnhalle an der Waldschule im Ortsteil Leschede rechnen.