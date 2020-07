Emsbüren. Wer durch den Ortskern von Emsbüren flaniert, kann künftig sein Datenvolumen schonen: Ab sofort steht Einheimischen und Besuchern dort ein kostenloses WLAN-Netz zur Verfügung. Die notwendige Technik für das frei zugängliche Internet wurde entlang der zentralen Straße Dahlhok angebracht und ist nun in Betrieb gegangen.

