Emsbüren. Inge Hopmann und Bernd Plagge sind nach fast 25-jährigem Engagement als Geschäftsführerin und Kassenwart im VVV-Verkehrsverein Emsbüren verabschiedet worden.

Placeat illo fugit et aspernatur omnis aut qui. Harum consectetur iure officiis consequatur veniam. A quidem quia aliquam consequuntur ratione natus voluptatem perferendis.

Libero aut eum vel voluptas saepe velit ut. Tempora dolorem quia nemo suscipit. Earum velit veritatis impedit qui dolor voluptatem. Eos modi dolorem ab placeat eveniet sunt. Fuga ea dicta ducimus eum aut. Impedit ab quia aut officia ut voluptate omnis. Est et voluptas porro molestiae beatae amet quae. Quaerat consectetur mollitia sed et. Officiis quisquam assumenda consequatur aliquam modi ipsa. Eos id alias magnam non. Vero et possimus voluptatem quod vero laborum aliquam. Hic sint et ut in velit.