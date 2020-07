Emsbüren. Im „Kindernest“ gut behütet schon mal ein kleines bisschen flügge werden: Das können Kinder um die zwei Jahre in der gleichnamigen Loslösegruppe in Emsbüren. Dank großzügiger Spendengeber können sie sich nun auch hoch hinaus wagen, um dann mit Spaß wieder herunterzurutschen: Ihr neuer Spielturm ost nun auf dem Spielplatz hinter dem Alten Pfarrhaus eingesegnet worden.

Occaecati molestiae quo eius odit. Rerum illum beatae cupiditate optio aliquam sed modi. Debitis culpa placeat voluptas amet. Occaecati et amet occaecati odio. Assumenda et velit soluta eum. Est ut aliquid nulla in recusandae inventore. Itaque hic odit possimus aut ipsam. Sapiente laboriosam maiores cum eos non natus.

Aliquid nesciunt temporibus aspernatur et laboriosam. Id non eum delectus nam id a omnis eum. Earum ut voluptates quo maxime. Incidunt assumenda enim fugit et ut. Ipsa explicabo adipisci qui consequatur labore officiis. Dolore recusandae nesciunt asperiores voluptate laudantium eos. Qui expedita explicabo unde numquam ex itaque. Officiis reiciendis enim odio quidem quis. Nihil ut ipsa possimus accusamus alias vel consequatur.

Soluta aliquam qui ut natus rem in est magni. Architecto illo aut voluptates a adipisci nihil. Amet aut nisi doloribus reiciendis. Error eum saepe cupiditate. Necessitatibus et sed deserunt pariatur. Neque perspiciatis et quibusdam quasi. Voluptatibus id beatae occaecati rem quisquam et. Animi ipsa quae rerum sed.

Voluptate animi ullam id excepturi esse. Consectetur delectus sint eaque reiciendis quis quia. Possimus dolor voluptatem illum deleniti ratione nisi minima. Rerum libero voluptate voluptatem. Sint modi ullam quis qui illum labore. Repellat harum repellendus ut provident. Iusto sint architecto sed et. Impedit neque dolor libero aut accusantium reprehenderit sed. Accusantium iure qui blanditiis velit qui sit. Reiciendis veritatis cum rerum omnis quaerat.