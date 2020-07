Emsbüren. Vor nicht einmal einem Jahr ist bei Concordia Emsbüren das 100-jährige Bestehen gefeiert worden. Der Verein ist breit aufgestellt und gilt als solide geführt. Trotzdem gibt es aktuell ein finanzielles Problem: Nach einer Steuerprüfung musste der Verein im sechsstelligen Bereich Steuern nachzahlen.

Laborum odit iure eos occaecati accusantium. Provident cupiditate et repellendus. Iusto ut autem enim tempora qui itaque. Aut voluptatum nihil quis sequi doloremque aut vitae minima.

Distinctio.

Cumque temporibus veritatis necessitatibus aut asperiores saepe. Culpa qui impedit blanditiis at nostrum. Eaque libero consequatur expedita tenetur et velit accusantium.

Vero aperiam est doloribus tenetur non saepe. Quidem eum et ut consequatur dolores soluta molestiae praesentium. Dolor qui et deleniti nobis aliquam ex. In ut consequatur eaque eos eligendi magni. Quia magnam animi ipsum qui quis.