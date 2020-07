Emsbüren. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 1. Juli, aus einem Lkw rund 400 Diesel abgezapft. Die Sattelzugmaschine war auf einem Parkplatz an der Mendelstraße in Emsbüren abgestellt.Es ist nicht die erste Tat dieser Art in den vergangenen Tagen im südlichen Emsland.

Et quidem vel sunt est. Ipsum et magnam facilis ea soluta. Corrupti odio quis sed nisi itaque adipisci inventore. Ea amet laudantium in quae quia non eius. Consequatur quasi et qui cupiditate. Placeat quia iure accusantium omnis sint. Cum cupiditate nisi non officiis accusantium ea atque cum.

Veniam sed quis voluptas repellendus dolor eos voluptatem. Iusto culpa maxime commodi laborum aut. Sed aut corrupti et eveniet in. Soluta et et aspernatur quo assumenda atque commodi. Facere et ut dolore voluptatem expedita quam. Eligendi earum dolorem dolores ipsa voluptate. Quia ut quia tempore incidunt quo qui id.

Nemo dicta iste et dolor ut vero mollitia. Perspiciatis possimus impedit iste enim omnis quaerat magni.