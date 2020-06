Emsbüren. Zwischen Bernte und Leschede führt ein beliebter Radweg mitten durch das Maseberger Holz. Gerade erst vom Emsbürener Bauhof instand gesetzt, haben Unbekannte bereits am ersten Wochenende den Schotterweg trotz Absperrung mit einem Auto befahren und dadurch gleich wieder in Mitleidenschaft gezogen.

