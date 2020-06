Emsbüren. Weil ein Lkw am Dienstagnachmittag auf der A 31 bei Emsbüren rutschiges Material für eine Biogasanlage verloren hat, haben sich als Folge davon mehrere kleine Unfälle ereignet. Nach Reinigungsarbeiten ist die Fahrbahn seit den frühen Morgenstunden wieder frei.

