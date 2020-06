Emsbüren. Ein Weltkonzern siedelt in Emsbüren an. Das ist für die Gemeinde und auch das Emsland eine große und eine gute Nachricht. Und doch ist die Freude nicht ungetrübt, wenn ein zweiter und dritter Blick auf die Amazon-Ansiedlung geworfen wird.

