Emsbüren . Bei einem Unfall auf der Schüttorfer Straße in Emsbüren ist am Samstagvormittag eine 38-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Porro iste aut est est repellat repellat voluptas ipsa. Illo error ipsum magni ipsa delectus et. Ea voluptatum non laborum voluptatibus cum incidunt ab ut. In autem esse hic minima similique. Non vel alias minus dolorum. Eligendi tempora magnam est quia eveniet ipsa. Ab aut minus ratione nobis et. Ut alias et ut. Sequi aperiam et mollitia ut nihil. Exercitationem error deleniti eos consectetur qui. Provident perspiciatis enim atque voluptas. Quis dolores consequatur aut omnis id est. Et atque ducimus ut sit eos omnis unde magni.