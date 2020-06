Emsbüren . Bei einem Unfall auf der Schüttorfer Straße in Emsbüren ist am Samstagvormittag ein 25-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

