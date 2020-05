Emsbüren. Im Alter von 97 Jahren ist am 18. Mai 2020 Hermann Albers verstorben, um den viele Emsbürener in dankbarer Erinnerung trauern. Er hat insbesondere durch sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement ein großes Stück Emsbürener Ortsgeschichte mitgeschrieben und tiefe Spuren hinterlassen.

