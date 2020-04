88-Jährige fährt mit Auto gegen Aldi-Außenmauer in Emsbüren CC-Editor öffnen

Mit Holz vertäfelt ist der Pfeiler am Aldi in Emsbüren, gegen den das Auto fuhr. Foto: Heinz Krüssel

Emsbüren. Eine 88-jährige Frau aus Emsbüren ist am späten Mittwochnachmittag mit ihrem Auto in die Außenwand des Aldi-Marktes in Emsbüren gefahren. Zudem beschädigte sie einen weiteren Pkw und überrollte zwei auf dem Parkplatz abgestellte Fahrräder.