Der neue Vorstand der Emsbürener Kolpingsfamilie freut sich auf anstehenden Herausforderungen. Foto: Kolpingsfamilie Emsbüren

Emsbüren. Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr im Jahr 2019 richtet die Kolpingsfamilie Emsbüren den Blick in die Zukunft und strukturiert die Vorstandarbeit neu. Im Mittelpunkt steht in der Vorstandsarbeit künftig noch mehr der Teamgedanke. Das wurde in der Mitgliederversammlung deutlich.