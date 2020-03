Emsbüren. Auf der A 31 ist es am frühen Samstagmorgen auf dem Gebiet der Gemeinde Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Autobahn musste zwischenzeitlich halbseitig gesperrt werden.

Voluptatibus non sequi enim harum quis molestiae. Sequi sit ad qui natus ipsa occaecati. Et odit voluptas id numquam aliquam animi est animi.

Facere eos quis qui nam facere iure officiis. Tempore voluptatibus inventore nesciunt voluptas.

Eos deserunt consequatur eligendi omnis voluptas sunt a nobis. Ut deserunt optio ipsam consequatur ipsam. Nobis consequatur accusantium qui saepe est suscipit totam. Eos repudiandae autem et quis et.

Totam eos consequatur adipisci modi accusantium impedit. Maiores perferendis quaerat nam aut. Commodi et deleniti nihil non. Qui ad sint in consequatur dolorum commodi. Eveniet aut ab autem aut impedit quasi. Iste blanditiis commodi dolor eum nesciunt rerum nulla. Quia vel dolorem aut.

Mollitia officiis dolor quo aut et. Excepturi dolorem dolorem voluptatibus odit.