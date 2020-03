Emsbüren. Der Kleintierzüchtverein Emsbüren-Salzbergen hat in seiner Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Landgasthof Evering in Emsbüren hohe Auszeichnungen vergeben.

Der Vorsitzende Norbert Schulte überreichte die Goldene Bundesnadel an Ludger Kliche, Herbert Vering, Hermann Kahle, Andreas Sabel und Andreas Borg. Die Goldene Ehrennadel des Landesverbandes Weser Ems erhielten Ansgar Künnemannn, Stefan Schepers und Ludger Stein. Alfred Evers bekam die Silberne Ehrennadel des Landesverbandes Weser Ems.



Im seinem Tätigkeitsbericht blickte Norbert Schulte auf die 56. Lokalschau in den Versandhallen der Firma Emsflower in Emsbüren, die gemeinsam mit den Zuchtfreunden aus Schüttorf durchgeführt worden war, zurück. Von den 306 Tieren präsentierten die Mitglieder des KTZV 82 Puten, Hühner, Zwerghühner und Tauben, davon 29 Tiere in der Jugendgruppe. Diese geringe Anzahl ist für den Verein nach eigenen Angaben enttäuschend.

Unter diesem Aspekt stellte Schulte eine mögliche zukünftige Kooperation mit den Rassegeflügelzüchtern aus Schüttorf vor. Nach einer lebhaften Diskussion wurde von den Mitgliedern ein einstimmiger Beschluss gefasst. Die jährlichen Lokalschauen werden gemeinsam mit den Schüttorfern Rassegeflügelzüchtern ausgerichtet und finden im Kleintierzüchter-Zentrum in Schüttorf statt.

2019 war für die Jungzüchter unseres Vereins ein erfolgreiches und interessantes Jahr, so Jugendwart Hermann Kahle. Wichtigste Schauen für die aktiven Jungzüchter waren die Lokalschau und Kreisverbandsjugendschau in Nordhorn. Clarissa Evers wurde mit „vorzüglich“ und BJ-Medaille ausgezeichnet. Abschließend wurden die Vereinspokale 2019 überreicht. Vereinsmeister wurde Norbert Schulte. Den Taubenpokal erhielt Rudi Rupprecht. Jungzüchterin Clarissa Evers wurde mit dem Zwerghuhnpokal ausgezeichnet. Jugendpokalsieger ist Felix Reker.