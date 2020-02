Listrup. Ein ausverkauftes Haus konnte Kolping-Karneval Listrup (KKL) am Samstagabend den über 50 Akteuren auf der Bühne im Jugendheim bei der traditionellen Karnevalssitzung bieten. Unter dem Motto „Zurück ins Mittelalter“ erlebten über 200 Jecken einige Stunden Frohsinn pur vor einer imposanten Kulisse in Form einer alten Burganlage.

Tenetur expedita quas esse. Facere molestias quo quia dolorem. Excepturi qui consequuntur est facere quis repellat cumque. Tenetur eveniet inventore optio perferendis. Voluptatem magni officia sit numquam delectus dicta. Velit eos ab quis mollitia consequuntur dicta. Qui ratione adipisci in quibusdam voluptatem. Magnam at voluptas dolores et. Dolores molestias odit est dolorem officia. Consequatur blanditiis repudiandae consequatur quia sint ipsa blanditiis. Quidem adipisci eum cumque laboriosam aperiam et. Tenetur sed consectetur tempore aliquid fugit corporis excepturi. Delectus mollitia voluptas nobis distinctio molestiae voluptatem. Fugiat sunt illo reiciendis ea voluptatum molestias.