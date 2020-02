Nicht mächtig genug war die Wurzel der umgestürzten Schlachgenfichte, die Pastor Stephan Schwegmann, Hermann-Josef Niehof und Hermann Hasken (von links) besichtigten. Foto: Thomas Pertz

Emsbüren. Solche Sturmtage in Lingen und dem südlichen Emsland sind immer auch Momente, wo sich zeigt, dass sich die Menschen in der Region auf Strukturen und die sie prägenden ehrenamtlichen Träger mindestens so gut oder eher noch besser verlassen können, als auf die Wettervorhersage. Ein Kommentar.