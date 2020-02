Emsbüren. Die Kirchengemeinde St. Andreas freut sich über eine Spende von den Stadtwerken Schüttorf-Emsbüren in Höhe von 2500 Euro für die Kirchensanierung. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt.

