De Krippe is komplett, wann de hilligen drei Könnige dat Jesukind in denn Stall van Bethlehem besöckt. Daröver freut sick besünners de Kinner. Foto: Heinz Krüssel

Emsbüren. Äs Jesus to de Tiet van Könnig Herodes in Bethlehem in Judäa up de Welt kummen was, dao kömmen wiese Lö, de sternenkunnig wassen, ut’t Morgenland nao Jerusalem un wollen wetten: „Wao is den Könnig van de Juden, de kottens up de Welt kummen is? Wi häbbt sienen Stern in’t Morgenland saihn un bint hierhen kummen un willt em anbeen.“