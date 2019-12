Emsbüren. Für acht Monate war die Liudger-Realschule in Emsbüren nicht nur Bildungseinrichtung, sondern während der Sanierung der St. Andreas Kirche auch „Ersatz-Gotteshaus“. Dass die Gottesdienstbesucher immer einen Platz gefunden und der Altar stets optimal platziert war, ist der Schülerfirma „Liu4Life“ zu verdanken, die für ihren Einsatz von der katholischen Kirchengemeinde jetzt ihren Arbeitslohn in Höhe von 800 Euro erhielt.

