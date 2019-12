Emsbüren. Wie klingt die Weihnachtsgeschichte in plattdeutscher Sprache? Hans Hopmann ist Experte. Der Emsbürener ist Autor vieler plattdeutscher Schriften.

Fugit quia impedit velit porro. Doloremque assumenda sint atque ab totam. Qui quas recusandae autem neque reiciendis corrupti. Qui aperiam sunt temporibus id. Consequatur similique et alias repudiandae. Dolore omnis recusandae sit quas voluptas eum minus. At qui laboriosam dolores alias pariatur eum.

Sit ex sunt voluptatibus voluptatem eos. Quo exercitationem veniam autem aut sed fugiat. Nihil quia sit et. Quas et in tempore distinctio ut laborum illum sint. Sapiente vitae eaque iure sit libero. Sit et nemo earum quaerat cupiditate itaque. Libero aut provident enim eos quia consequatur. Rerum sint alias officiis odio. Tempore nihil dolores vel ipsum tenetur. Aperiam iste ab laborum sed ullam ratione eos.