Emsbüren. Die Band Dorfrocker aus Franken tritt am Sonntag, 15. März, um 16 Uhr in der Gaststätte Breloh in Emsbüren-Leschede auf. Der Kartenpreis beträgt im Vorverkauf 15 Euro pro Person und an der Nachmittagskasse am Veranstaltungstag 17,50 Euro.

Laut Pressemitteilung des Veranstalters Das Konzert findet bewusst an einem Sonntag nachmittag statt. Zum einen war dies einer der wenigen möglichen Termine und zum anderen haben viele Musikliebhaber auch eine bessere Möglichkeit einer Teilnahme. Zudem wird es abends nicht zu spät, so dass auch Jüngere beziehungsweise Kinder am Konzert teilnehmen können, und auch für Berufstätige, die am Montagmorgen wieder ins Berufsleben müssen, wird es nicht so spät. Auswärtige Besucher von weiter her haben die Möglichkeit einer Heimfahrt am selben Tag.

Vergünstigung für Kinder

Der Vorverkauf ist schon angelaufen und Karten können am Kiosk „1 X 1 Schulbedarf“ in Emsbüren und unter „oschuette@gmx.de“ bestellt bzw. erworben werden. Kinder bis einschließlich vier Jahre haben „in Begleitung der Eltern“ freien Eintritt. Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahre zahlen vollen Eintritt, bekommen als Vergünstigung beim Eintritt zum Konzert aber Marken für zwei Frei-Getränke.

Die Rockgruppe vereint Lederhose mit E-Gitarre

Sie vereinen Lederhose und E-Gitarre, sie sind jung und wild und haben die Stimmungsszene ordentlich aufgemischt. Die Karriere der Fernsehstars begann 2006, als die Dorfrocker bei der Plattenfirma Sony/Ariola ihren ersten Plattenvertrag erhielten. Die Dorfrocker“, die aus einem 1000-Seelen-Ort in Franken stammen, haben sich zum Motto gemacht: „Wir rocken jedes Kaff!“Und genau unter diesem Slogan werden sie nun auch wieder Gast in Emsbüren sein. Aber auch in den USA, Kanada und auf Mallorca haben sie sich einen Namen gemacht. Für die Bayernjungs aus Franken gilt stets: Immer die Daumen hoch, wir sind stolz, ein „Dorfkind“ zu sein und wollen die Hoffnung nie aufgeben. „Egal wie traurig du bist, im Kühlschrank brennt immer ein Licht“.