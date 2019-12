Emsbüren. Der Schützenverein St. Hubertus Leschede hat einen neuen Vorsitzenden. Nach 15 Jahren an der Vereinsspitze stellt sich der Vorsitzende Friedhelm Ludwig nicht zur Wiederwahl. Der Verein wird jetzt von Markus Böcker geführt.

Bei der Mitgliederversammlung im Vereinslokal Breloh wurden Kommandeur Udo Graef, der zweite Kassierer Stefan Rakel und der beiden Beisitzer Andreas Hofschröer und Ansgar Kupers wiedergewählt. Der bisherige Erste Vorsitzende Friedhelm Ludwig hatte nach 15 ereignisreichen Jahren mitgeteilt, nicht wieder kandidieren zu wollen. In seine Amtszeit fielen einige Neuerungen, wie die Durchführung des Schützenfestes in Eigenregie, die Einführung des Junggesellenkönigsschießen, des Kinderkönigschießens und des Flunkyball-Turniers sowie die umfangreiche Renovierung des WC-Hauses in Eigenleistung.

Begleitet von stehenden Ovationen wurde er vom zweiten Vorsitzenden Ludger Kley, dem Ehrenvorsitzenden Benno Konczal sowie den zahlreich erschienenen Vereinsmitgliedern verabschiedet. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig der König des Jahres 2018, Markus Böcker, gewählt und mit viel Applaus begrüßt.