Emsbüren. 100 hochwertige Nistkästen Marke Eigenbau gibt der Aktionskreis Leschede auf dem traditionellen Adventscafé am dritten Adventssonntag, 15. November 2019, ab 13 Uhr in der Festscheune Breloh in Emsbüren gegen eine Spende ab, um mit dem Erlös Naturschutzprojekte vor Ort umzusetzen.