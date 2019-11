Emsbüren startet Samstag in die Karnevalssession 2019/2020 CC-Editor öffnen

Höhepunkt der Emsbürener Karnevalssession ist der Rosenmontagsumzug - los geht die närrische Zeit allerdings bereits am 16. November. Foto: Wilfried Roggendorf

Emsbüren. Die närrische Zeit wird am Samstag in Emsbüren eröffnet: Am Herzog- und Kumpan-Brunnen im Ortskern stellen sich die Tollitäten der Karnevalsgesellschaft Kespel Emsbüren (KKE) vor.