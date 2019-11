Einzelhandelsgeschäft in Emsbüren streicht die Segel CC-Editor öffnen

Das Modegeschäft Madison Martin Menke mit Sitz in Emsbüren hat Insolvenz angemeldet. Foto: Heinz Krüssel

Emsbüren. Das Unternehmen Madison Martin Menke mit Sitz in Emsbüren in der Straße Dahlhok hat Insolvenz angemeldet. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Karl-Hermann Kruse aus Salzbergen, am Dienstag auf Anfrage der Redaktion bestätigt.