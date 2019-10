Gut aufeinander abgestimmt waren (von links) Dirk Frenzel, Irene Heck-Hachmer und Manfred Hachmer beim Kirchenkonzert in der Emsbürener Musiktage in Listrup. Foto: Peter Müller

Emsbüren. Wegen der Renovierungsarbeiten an der Embürener Andreaskirche musste das traditionelle Kirchenkonzert innerhalb der Emsbürener Musiktage diesmal auswandern, so traf man sich in diesem Jahr in der dörflichen Marienkirche in Listrup. Gut 80 Zuhörer hatten den Weg gefunden und die mit Kerzen erleuchtete Kirche war damit fast gefüllt.