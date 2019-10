Geld bei Einbruch in Bürogebäude in Emsbüren gestohlen CC-Editor öffnen

Unbekannte sind in ein Bürogebäude in der Dieselstraße in Emsbüren eingebrochen und haben Geld gestohlen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Emsbüren. Zwischen Sonntag und Freitag voriger Woche sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Dieselstraße in Emsbüren eingedrungen.