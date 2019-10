Jede Hilfe kam für einen Autofahrer zu spät, der am Dienstag in Emsbüren-Helschen tödlich verunglückte. Symbolbild: Ludger Jungeblut

Emsbüren. Zwischen Helschen und Listrup in der Gemeinde Emsbüren hat sich am Dienstagmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei geriet ein Autofahrer, der auf der Kreisstraße 311 in Richtung Listrup unterwegs war, mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle.