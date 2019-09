Ein besonderes Bild des Altarraum bot sich den Gläubigen: unter dem an einer gekreuzten Feuerwehrleiter angebrachten Kreuz feierten (von links) Pater Paul, Marco Lögering, Reinhard Molitor, Stephan Schwegmann und Hubert Bischof den Festgottesdienst. Foto: Heinz Krüssel

Emsbüren. Mit einem großen Festgottesdienst hat der Kolping-Diözesanverband Osnabrück am Sonntagmorgen, 15. September 2019, die dreitägige Diözsesanversammlung in Emsbüren in einem würdigten Rahmen in Anwesenheit von rund 500 Gottesdienstteilnehmern beschlossen.