Die Kirmes in Emsbüren wird am Samstag, 21. September, um 19 Uhr offiziell eröffnet, weitere Kirmestage sind Sonntag und Dienstag. Am Dienstagvormittag gibt es ab 11 Uhr einen kleinen Kirmesmarkt auf dem Marktplatz am Rathaus mit "fliegenden Händlern, einem Flohmarkt und Vielem mehr.

Fahrgeschäfte



Riesenrad "Around the World" (50 Meter)

Super Dance

Break Dance

Music-Express

Music-Factory (Autoscooter)

Nostalgie Pferdchenkarussell

Piratenschiff Columbus (Kinderschiffschaukel)

Mini Jet (Kinderpressluftflieger)

Kirmesbuden

Anzeige Anzeige