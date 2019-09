Mehrere Autofahrer hatten die Polizei informiert. Die aber traf vor Ort niemanden mehr an. Symbolfoto: Jörn Martens

Emsbüren. An der Autobahn 31 in Höhe Emsbüren hat sich am Dienstagabend ein bislang unbekannter Mann vor mehreren Autofahrern entblößt und sich dabei an sein Geschlechtsteil gefasst. Es soll nicht der erste Vorfall dieser Art an der Stelle gewesen sein.