Emsbüren. Die Große Aa für Fische und Kleinstlebewesen durchgängig machen - das ist das erklärte Ziel einer Landesmaßnahme an der Stauanlage Hesselte. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) beginnt jetzt damit,.die wasserwirtschaftliche Altanlage in der Gemeinde Emsbüren zu einer naturnahen Sohlgleite umzubauen.

Laut Pressemitteilung des NLWKN belaufen sich die Kosten auf rund 200.000 Euro. Diese werden anteilig vom Land Niedersachsen und der Europäischen Union getragen. Im Zuge der Baumaßnahme wird die in den 1950er -Jahren errichtete Kulturstauanlage Hesselte komplett abgebrochen und durch eine durchgängige Sohlgleite mit einer Länge von rund 100 Metern ersetzt. „Fische können sich dann leichter in der Großen Aa bewegen, um beispielsweise ihre Laichgebiete ohne Hindernisse zu erreichen“, erläuterte Josef Schwanken, Dezernent für Betrieb und Unterhaltung landeseigener Gewässer und Anlagen in der für die Baumaßnahme zuständigen NLWKN-Betriebsstelle Meppen das ökologische Projekt.

Neuer Lebensraum auch für Kleinstlebewesen

Auch für Kleinstlebewesen wie Insektenlarven und Käfer soll die Große Aa so passierbar werden. Für sie entstehe mit der Sohlgleite zudem ein neuer Lebensraum, heißt es in der Mitteilung. Das Projekt ist Teil der Bemühungen des Landes, die Durchgängigkeit der Fließgewässer in Niedersachsen im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie weiter zu verbessern.

Riegelbauweise vorgesehen

Die Ausführung der in Hesselte geplanten Sohlgleite erfolgt dazu in der sogenannten Riegelbauweise. Hierbei besteht die Sohlgleite aus mehreren Steinriegeln, Steinschwellen und dazwischenliegenden Ruhebecken, in denen eine reduzierte Strömung herrscht. Die Schwellen und Riegel werden aus nebeneinander liegenden großen Steinen gebildet. Die Bereiche zwischen den Steinriegeln sind als Becken ausgeformt. Sie werden mit einer Steinschüttung und im Sohlbereich mit einem Gemisch aus Fein-, Mittel- und Grobkies versehen. So entsteht eine lockere Folge von Riegeln und Becken. Zusätzlich ist für die Sohlgleite eine Niedrigwasserrinne geplant, welche auch bei geringen Abflüssen gewährleisten soll, dass die Fische ihre Wanderung fortsetzen können.