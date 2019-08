Emsbüren. Neuer Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist seit Montag Heinrich Humbert aus Emsbüren-Elbergen.

In einer Feierstunde im Rathaus Emsbüren heftete der emsländische Landrat Reinhard Winter im Beisein vieler Gäste und Wegbegleiter den Orden im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem neuen Ordensträger ans Revers. John F. Kennedy habe einmal gesagt: „Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.“ Winter fand, dass sich dieses Zitat wunderbar auf das Emsland und seine Menschen anwenden lasse. Und zu dem Menschenschlag gehöre eindeutig auch Heinrich Humbert. An ihn gerichtet sagte Winter:

Sie sind einer derjenigen, die sich nicht fragen, was die Gesellschaft für Sie tut. Ihre Fragen lauten vielmehr: Was kann ich für die Gesellschaft tun? Was kann ich für diejenigen Menschen tun, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen?

Dieses Verständnis habe bei Humbert immer im Mittelpunkt der ehrenamtlichen Arbeit gestanden, so der Landrat. Winter zählte die vielfältigen Betätigungsfelder auf, die Humbert in mehreren Jahrzehnten für das Gemeinwohl übernommen habe und die die hohe Auszeichnung rechtfertigen würden. Die Bürger in der Region würden seit 30 Jahren das große Engagement im sozialen und humanitären Bereich kennen.

Mit großer Umsicht

Als langjähriges Mitglied im Deutschen Roten Kreuz (DRK) und als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Elbergen setze Humbert sich seit Jahrzehnten intensiv ein. Er habe maßgeblich die Planung und den Bau ausreichender Räume für das DRK initiiert. „Die vielfältigen und umfangreichen Aktivitäten des Ortsvereins wie Kocheinsätze, Blutspendetermine, Sanitätsdienste, Altkleidersammlungen leiten Sie mit großer Umsicht, Fachkenntnis und langjähriger Erfahrung“, würdigte der Landrat. Das DRK betreut unter Humberts Leitung seit einigen Jahren auch Unterkünfte für geflüchtete Menschen. Winter sagte:

Man möchte sagen: Der DRK-Ortsverein ist Ihr Baby.

Humbert war zudem lange Jahre im Vorstand des ehemaligen DRK-Kreisverbandes Lingen. Seit dem Zusammenschluss der Kreisverbände Aschendorf-Hümmling, Meppen und Lingen im Jahr 2010 zum DRK-Kreisverband Emsland wirkt er als Beisitzer im Präsidium mit. Mit viel persönlichem Einsatz fördere Heinrich Humbert zudem die Hilfsgütertransporte in die Ukraine, so Winter. In mehr als 25 Jahren sei dort wertvolle Hilfe für soziale und kulturelle Hilfe geleistet worden.

Auch im Sport engagiert

Als erster Gratulant trat Bürgermeister Bernhard Overberg ans Mikrofon, der Humberts weiteres Engagement in Elbergen unterstrich. So sei er seit 25 Jahren Vorsitzender der Sportgemeinschaft und habe maßgeblich an der Gründung der Tennisabteilung mitgewirkt. Anerkennung zollte der Bürgermeister auch Ehefrau Gertrud, die ihn in all den Jahren beispielhaft unterstützt habe. Abschließend stellte der Bürgermeister unter dem Beifall der Gäste fest:

Emsbüren freut sich, dass wir einen neuen Verdienstordenträger in unseren Reihen haben.

Humbert zeigte sich sichtlich gerührt. Bis vor zehn Minuten habe er gar nicht gewusst, dass er selber im Mittelpunkt stehen würde, „deshalb habe ich auch keine Dankesrede vorbereitet“. Dennoch wolle er ausdrücklich seiner Familie und vielen Wegbegleitern Danke sagen. Ein Punkt liege ihm aber doch noch am Herzen: Vor vielen Jahren habe er die Aktion ,Hilfe für Simon' für den an Leukämie erkrankten Simon aus Emsbüren mitorganisiert. Es seien damals in einer beispielhaften Gemeinschaftsleitung rund 1,2 Millionen DM an Spendengelder gesammelt worden und über 10 000 Menschen hätten sich typisieren lassen. Leider sei Simon an seiner schweren Krankheit gestorben.