Emsbüren. “Was für ein Vertrauen“ lautete die Losung auf dem evangelischen Kirchentag in Dortmund. Unter diesem Leitgedanken stand nun auch der 19. ökumenische Gottesdienst der katholischen, evangelisch-lutherischen und evangelisch-reformierten Gemeinden im Kirchspiel Emsbüren.

Üblicherweise als Open-Air- Gottesdienst vor der wunderschönen Kulisse des Emsbürener Heimathofes ausgerufen, fand die christliche Feier in diesem Jahr aufgrund der widrigen Wetterlage auf der Diele des Heimathauses statt. Aber das Vertrauen auf Petrus zahlte sich letztendlich aus, denn das abschließende gesellige Zusammensein konnte ungetrübt wieder unter freiem Himmel stattfinden.



Im Laufe des von dem Emsbürener Kirchenchor Cäcilia und dem Posaunenchor Lingen klangvoll umrahmten Gottesdienstes wurde bemerkenswert deutlich: Vertrauen in Gott zahlt sich aus, denn er geht immer mit – auch in schweren Zeiten. Das war die hoffnungsfrohe Botschaft von Pfarrer Stephan Schwegmann, Pastor Marcus Droste und Pastor Joachim Korporal. Jeder für sich und sehr persönlich, aber alle drei getragen von der gleichen Überzeugung, sprachen die Kirchenmänner von erlebten stürmischen Zeiten, die den Charakter und den Glauben testeten.

„Missbrauch von Macht, Hochmut und Unterdrückung durch Gewalt – in der Historie wurden schon viele Machtbesessene von ihren eigenen Waffen besiegt“, meinte Pastor Joachim Korporal und verwies darauf, dass einzig Gott durch alle Jahrhunderte hindurch verlässlich und vertrauenswürdig bleibe. „Das Gift des Misstrauens unter den Menschen in den heute so bewegten Zeiten nährt sich aus einem Gefühl der Unsicherheit und Angst“, unterstrich Pfarrer Stephan Schwegmann, dass es Zeit sei für Glaube und Hoffnung. Auf den Punkt brachte es Pastor Marcus Droste: „Hände falten, Klappe halten!“ Er zeigte sich überzeugt: „Beten und der Kontakt zu Gott helfen, verlorenes Vertrauen wiederzufinden.“